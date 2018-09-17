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Карен Хачанов поднялся на 24-е место в рейтинге АТР
Изменений немного.
Карен Хачанов переместился на одну позицию вверх в рейтинге АТР и обновил карьерный рекорд. На прошлой неделе он помог сборной России победить Белоруссию в матче Кубка Дэвиса. Андрей Рублев поднялся с 71-го на 69-е место.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло. На минувшей неделе крупные турниры не проводились из-за Кубка Дэвиса.
Рейтинг ATP, версия от 17 сентября:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8760 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 6900,
3 (3). Новак Джокович (Сербия) – 6445,
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 5980,
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4890,
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4715,
7 (7). Григор Димитров (Болгария) – 3755,
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3665,
9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3595,
10 (10). Джон Изнер (США) – 3470…
24 (25). Карен Хачанов (Россия) – 1605…
31 (31). Николос Басилашвили (Грузия) – 1322...
35 (35). Даниил Медведев (Россия) – 1262 …
61 (60). Денис Истомин (Узбекистан) – 867...
69 (71). Андрей Рублев (Россия) – 795…
84 (84). Евгений Донской (Россия) – 681...
87 (87). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 656..
100 (99). Илья Ивашко (Белоруссия) – 576.
В топ-10 женского рейтинга изменений не произошло. Ведущие теннисистки России Дарья Касаткина и Мария Шарапова остались на 13-м и 24-м местах в рейтинге соответственно.
Рейтинг WTA, версия от 17 сентября:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8061 очко,
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 5975,
3 (3). Анжелик Кербер (Германия) – 5425,
4 (4). Каролин Гарсия (Франция) – 4725,
5 (5). Петра Квитова (Чехия) – 4585,
6 (6). Элина Свитолина (Украина) – 4555,
7 (7). Наоми Осака (Япония) – 4115,
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 4105,
9 (9). Слоан Стивенс (США) – 3912,
10 (10). Алена Остапенко (Латвия) – 3787…
13 (13). Дарья Касаткина (Россия) – 3355…
19 (19). Анастасия Севастова (Латвия) – 2600,
20 (20). Арина Соболенко (Белоруссия) – 2320...
24 (24). Мария Шарапова (Россия) – 2003…
26 (26). Леся Цуренко (Украина) – 1805,
27 (27). Анетт Контавейт (Эстония) – 1665,
28 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1585...
31 (30). Александра Саснович (Белоруссия) – 1485...
42 (42). Екатерина Макарова (Россия) – 1216…
58 (57). Кайя Канепи (Эстония) – 1009...
61 (55). Юлия Путинцева (Казахстан) – 975...
63 (61). Виктория Азаренко (Белоруссия) – 951...
66(64). Вера Лапко (Белоруссия) – 899...
83 (85). Катерина Бондаренко (Украина) – 751,
84 (87). Евгения Родина (Россия) – 749…
86 (89). Елена Веснина (Россия) – 742...
94 (65). Зарина Дияс (Казахстан) – 660...
97 (96). Даяна Ястремская (Украина) – 646.
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