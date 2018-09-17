Карен Хачанов поднялся на 24-е место в рейтинге АТР

Карен Хачанов переместился на одну позицию вверх в рейтинге АТР и обновил карьерный рекорд. На прошлой неделе он помог сборной России победить Белоруссию в матче Кубка Дэвиса. Андрей Рублев поднялся с 71-го на 69-е место.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. На минувшей неделе крупные турниры не проводились из-за Кубка Дэвиса.

Рейтинг ATP, версия от 17 сентября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8760 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 6900,

3 (3). Новак Джокович (Сербия) – 6445,

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 5980,

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4890,

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4715,

7 (7). Григор Димитров (Болгария) – 3755,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3665,

9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3595,

10 (10). Джон Изнер (США) – 3470…

24 (25). Карен Хачанов (Россия) – 1605…

31 (31). Николос Басилашвили (Грузия) – 1322...

35 (35). Даниил Медведев (Россия) – 1262 …

61 (60). Денис Истомин (Узбекистан) – 867...

69 (71). Андрей Рублев (Россия) – 795…

84 (84). Евгений Донской (Россия) – 681...

87 (87). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 656..

100 (99). Илья Ивашко (Белоруссия) – 576.

В топ-10 женского рейтинга изменений не произошло. Ведущие теннисистки России Дарья Касаткина и Мария Шарапова остались на 13-м и 24-м местах в рейтинге соответственно.

Рейтинг WTA, версия от 17 сентября:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8061 очко,

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 5975,

3 (3). Анжелик Кербер (Германия) – 5425,

4 (4). Каролин Гарсия (Франция) – 4725,

5 (5). Петра Квитова (Чехия) – 4585,

6 (6). Элина Свитолина (Украина) – 4555,

7 (7). Наоми Осака (Япония) – 4115,

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 4105,

9 (9). Слоан Стивенс (США) – 3912,

10 (10). Алена Остапенко (Латвия) – 3787…

13 (13). Дарья Касаткина (Россия) – 3355…

19 (19). Анастасия Севастова (Латвия) – 2600,

20 (20). Арина Соболенко (Белоруссия) – 2320...

24 (24). Мария Шарапова (Россия) – 2003…

26 (26). Леся Цуренко (Украина) – 1805,

27 (27). Анетт Контавейт (Эстония) – 1665,

28 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1585...

31 (30). Александра Саснович (Белоруссия) – 1485...

42 (42). Екатерина Макарова (Россия) – 1216…

58 (57). Кайя Канепи (Эстония) – 1009...

61 (55). Юлия Путинцева (Казахстан) – 975...

63 (61). Виктория Азаренко (Белоруссия) – 951...

66(64). Вера Лапко (Белоруссия) – 899...

83 (85). Катерина Бондаренко (Украина) – 751,

84 (87). Евгения Родина (Россия) – 749…

86 (89). Елена Веснина (Россия) – 742...

94 (65). Зарина Дияс (Казахстан) – 660...

97 (96). Даяна Ястремская (Украина) – 646.

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