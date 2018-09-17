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Мария Шарапова досрочно завершила сезон-2018

Шарапова досрочно завершила сезон
Eurosport

14 ч. назад

Кубок Кремля пройдет без одной из главных участниц.

Российская теннисистка Мария Шарапова больше не выйдет на корт в 2018 году.

Как сообщил корреспондент New York Times Бен Ротенберг, Шарапова приняла решение сняться с турниров в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы набраться сил перед 2019 годом. Мария начнет сезон на соревнованиях в Шэньчжэне.

  • На US Open-2018 Шарапова дошла до четвертого круга.
  • Ранее сообщалось, что Мария примет участие в турнире «ВТБ Кубок Кремля», который пройдет в Москве с 13 по 21 октября 2018 года.

Шарапова – теннисный Буффон. Марии нужна большая победа, но она потеряла время и мучается

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