Новак Джокович: «Постараюсь обойти Рафаэля Надаля и стать первой ракеткой мира»

Новак Джокович рассчитывает свергнуть Рафаэля Надаля с первой строчки в ближайшие несколько месяцев.

«Я по-прежнему хочу играть, у меня есть огонь. Я по-прежнему полагаю, что в моей книге еще осталась маленькая недописанная глава. Наконец-то я вижу свет в конце тоннеля.

Меня привлекает возможность снова стать первой ракеткой мира. Было бы ложью говорить, что у меня нет такой цели. Постараюсь поставить позиции Надаля под угрозу к концу года. Посмотрим, преуспею ли я.

Больше всего эмоций мне доставляет новый уровень игры и фокус, которых я достиг за последние два с половиной месяца. Хочу сохранять их как можно дольше», – цитирует Ноле Tennis World USA.

В мае Джокович впервые за 12 лет выбыл из топ-20 мирового рейтинга, но затем выиграл Уимблдон, «Мастерс» в Цинциннати и US Open и вернулся в топ-3.

За 2 месяца до финиша Новак на 2315 очков отстает от Надаля, при этом Рафа пропустит турниры в Пекине и Шанхае, что будет стоить испанцу 1100 очков.

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