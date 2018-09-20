Мария Шарапова настолько хороша, что за ней приударил желтый стул из галереи Гагосяна в Нью-Йорке

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова завершила сезон и наслаждается заслуженным отпуском.

Она посетила галерею Ларри Гагосяна в Нью-Йорке и увидела знаменитый стул для призрака работы Урса Фишера.

«Вечер, проведенный с игривым стулом», – подписала видео Шарапова.

Мария подошла к офисной мебели для привидения, пожала плечами, повернулась к камере и с улыбкой развела руками. После этого стул чудесным образом задвигался и ухлестывающе объехал теннисистку с нескольких сторон. Шарапова жестом пригласила его с собой, но он остался в галерее. Затем Мария еще раз улыбнулась и пошла к другим экспонатам.

Шарапова объявила о завершении сезона 17 сентября, сославшись на незалеченную травму.

Она сообщила, что первым турниром в 2019 году станет Шеньчжень.

Шарапова приедет на Кубок Кремля, несмотря на досрочное завершение сезона

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