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Мария Шарапова настолько хороша, что за ней приударил желтый стул из галереи Гагосяна в Нью-Йорке
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Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова завершила сезон и наслаждается заслуженным отпуском.
Она посетила галерею Ларри Гагосяна в Нью-Йорке и увидела знаменитый стул для призрака работы Урса Фишера.
«Вечер, проведенный с игривым стулом», – подписала видео Шарапова.
Мария подошла к офисной мебели для привидения, пожала плечами, повернулась к камере и с улыбкой развела руками. После этого стул чудесным образом задвигался и ухлестывающе объехал теннисистку с нескольких сторон. Шарапова жестом пригласила его с собой, но он остался в галерее. Затем Мария еще раз улыбнулась и пошла к другим экспонатам.
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