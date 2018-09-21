Компания Жерара Пике создаст турнир, где призовые в 10 миллионов долларов получит только победитель

Инвестиционная компания Kosmos, основанная футболистом «Барселоны» Жераром Пике, вынашивает планы по созданию турнира нового формата.

В соревнованиях под рабочим названием Majesty Cup примут участие 64 теннисиста, при этом призовые в размере 10 миллионов долларов получит только победитель. Остальным спортсменам не достанется ничего.

Создатели рассчитывают, что деньги привлекут атлетов, поскольку это на 2 миллиона долларов больше, чем зарабатывают победители ATP Masters 1000, следующей по престижу серии после «Большого шлема».

Планируется, что первый тестовый чемпионат состоится в сентябре 2019 года и стартует на следующей неделе после завершения US Open. Об этом сообщает The Telegraph.

Kosmos Жерара Пике уже работает над планами по реформированию тенниса. В августе 2018-го ITF согласилась с изменениями в Кубке Дэвиса, которые продавили менеджеры компании.

В Kosmos заявили, что вложат в развитие Кубка Дэвиса 3 миллиарда долларов в течение следующих 25 лет.

Кубок Дэвиса изменят впервые за 118 лет. Теперь главный инвестор – Пике из «Барселоны»

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