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Компания Жерара Пике создаст турнир, где призовые в 10 миллионов долларов получит только победитель

Компания Пике создаст турнир, где призовые в 10 миллионов долларов получит только победитель
Eurosport

1 час назад

Снова футболисты лезут в наш теннис.

Инвестиционная компания Kosmos, основанная футболистом «Барселоны» Жераром Пике, вынашивает планы по созданию турнира нового формата.

В соревнованиях под рабочим названием Majesty Cup примут участие 64 теннисиста, при этом призовые в размере 10 миллионов долларов получит только победитель. Остальным спортсменам не достанется ничего.

Создатели рассчитывают, что деньги привлекут атлетов, поскольку это на 2 миллиона долларов больше, чем зарабатывают победители ATP Masters 1000, следующей по престижу серии после «Большого шлема».

Планируется, что первый тестовый чемпионат состоится в сентябре 2019 года и стартует на следующей неделе после завершения US Open. Об этом сообщает The Telegraph.

Кубок Дэвиса изменят впервые за 118 лет. Теперь главный инвестор – Пике из «Барселоны»

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