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Джокович зарядил Федереру мячом по спине в парном матче и чуть не сгорел от стыда и смеха

Джокович зарядил Федереру мячом по спине в парном матче и чуть не сгорел от стыда и смеха
Eurosport

1 час назад

Вот почему они обычно не играют вдвоем.

На выставочном турнире Laver Cup Роджер Федерер и Новак Джокович уступили в парном матче Джеку Соку и Кевину Андерсону – 6:7, 3:6, 6:10.

В одном из эпизодов Джокович пробил по мячу, но вместо чужой половины корта попал в спину Федерера. Роджер не обиделся и отвесил сербу дружескую пятюню.

«Вот почему мы не играем в парах», – пошутил швейцарец.

  • Одним из организаторов Laver Cup является как раз Федерер.
  • В сентябре текущего года Джокович победил на US Open. Федерер дошел до четвертого круга, где уступил представителю Австралии Джону Миллману.

«Все идет не так, когда тебе жарко. Я не мог дышать». Федерер оправдался за ужасный влет Миллману

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