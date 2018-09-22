Джокович зарядил Федереру мячом по спине в парном матче и чуть не сгорел от стыда и смеха

На выставочном турнире Laver Cup Роджер Федерер и Новак Джокович уступили в парном матче Джеку Соку и Кевину Андерсону – 6:7, 3:6, 6:10.

В одном из эпизодов Джокович пробил по мячу, но вместо чужой половины корта попал в спину Федерера. Роджер не обиделся и отвесил сербу дружескую пятюню.

«Вот почему мы не играем в парах», – пошутил швейцарец.

Одним из организаторов Laver Cup является как раз Федерер.

В сентябре текущего года Джокович победил на US Open. Федерер дошел до четвертого круга, где уступил представителю Австралии Джону Миллману.

«Все идет не так, когда тебе жарко. Я не мог дышать». Федерер оправдался за ужасный влет Миллману

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube