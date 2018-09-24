Даниил Медведев поднялся на 32-е место в рейтинге ATP

Даниил Медведев переместился на три позиции вверх в рейтинге ATP. На завершившемся в воскресенье турнире в Санкт-Петербурге Медведев дошел до четвертьфинала, где уступил будущему победителю Доминику Тиму - 2:6, 6:3, 6:7 (2).

Лучшим из россиян остается Карен Хачанов, расположившийся на 24-й строчке

Рейтинг ATP, версия от 24 сентября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8760 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 6900,

3 (3). Новак Джокович (Сербия) – 6445,

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 5980,

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4890,

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4715,

7 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3825,

Доминик Тим – чемпион Saint Petersburg ATP Open-2018Getty Images

8 (7). Григор Димитров (Болгария) – 3755,

9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3595,

10 (10). Джон Изнер (США) – 3470…

24 (24). Карен Хачанов (Россия) – 1605…

32 (35). Даниил Медведев (Россия) – 1287…

35 (31). Николоз Басилашвили (Грузия) – 1277...

64 (61). Денис Истомин (Узбекистан) – 822...

68 (69). Андрей Рублев (Россия) – 795…

85 (84). Евгений Донской (Россия) – 681...

87 (87). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 667.

Первые ракетки России Дарья Касаткина и Мария Шарапова остались на 13-м и 24-м местах в рейтинге WTA. Анастасия Павлюченкова потеряла в рейтинге 11 позиций, опустившись с 28-й на 39-ю строчку.

В первую десятку вошла немка Юлия Гёргес, латвийка Алена Остапенко покинула топ-10.

Рейтинг WTA, версия от 24 сентября:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8061 очко,

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 5506,

3 (3). Анжелик Кербер (Германия) – 5295,

4 (4). Каролин Гарсия (Франция) – 4725,

5 (5). Петра Квитова (Чехия) – 4585,

6 (6). Элина Свитолина (Украина) – 4555,

7 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 4475,

8 (7). Наоми Осака (Япония) – 4390,

9 (9). Слоан Стивенс (США) – 3912,

10 (11). Юлия Гёргес (Германия) – 3730…

12 (10). Алена Остапенко (Латвия) – 3537,

13 (13). Дарья Касаткина (Россия) – 3355…

19 (19). Анастасия Севастова (Латвия) – 2600,

20 (20). Арина Соболенко (Белоруссия) – 2320...

24 (24). Мария Шарапова (Россия) – 2003…

26 (26). Леся Цуренко (Украина) – 1805,

27 (27). Анетт Контавейт (Эстония) – 1690...

32 (31). Александра Саснович (1485)...

39 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1335…

41 (42). Екатерина Макарова (Россия) – 1216…

45 (61). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1135...

54 (63). Виктория Азаренко (Белоруссия) – 1051...

60 (58). Кайя Канепи (Эстония) – 1009...

64 (66). Вера Лапко (Белоруссия) – 941...

83 (86). Елена Веснина (Россия) – 742,

84 (83). Катерина Бондаренко (Украина) – 735...

89 (84). Евгения Родина (Россия) – 699…

92 (94). Зарина Дияс (Казахстан) – 665...

98 (102). Анна Блинкова (Россия) – 619.

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