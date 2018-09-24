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Даниил Медведев поднялся на 32-е место в рейтинге ATP
Изменения минимальны.
Даниил Медведев переместился на три позиции вверх в рейтинге ATP. На завершившемся в воскресенье турнире в Санкт-Петербурге Медведев дошел до четвертьфинала, где уступил будущему победителю Доминику Тиму - 2:6, 6:3, 6:7 (2).
Лучшим из россиян остается Карен Хачанов, расположившийся на 24-й строчке
Рейтинг ATP, версия от 24 сентября:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8760 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 6900,
3 (3). Новак Джокович (Сербия) – 6445,
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 5980,
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4890,
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4715,
7 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3825,
Доминик Тим – чемпион Saint Petersburg ATP Open-2018Getty Images
8 (7). Григор Димитров (Болгария) – 3755,
9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3595,
10 (10). Джон Изнер (США) – 3470…
24 (24). Карен Хачанов (Россия) – 1605…
32 (35). Даниил Медведев (Россия) – 1287…
35 (31). Николоз Басилашвили (Грузия) – 1277...
64 (61). Денис Истомин (Узбекистан) – 822...
68 (69). Андрей Рублев (Россия) – 795…
85 (84). Евгений Донской (Россия) – 681...
87 (87). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 667.
Первые ракетки России Дарья Касаткина и Мария Шарапова остались на 13-м и 24-м местах в рейтинге WTA. Анастасия Павлюченкова потеряла в рейтинге 11 позиций, опустившись с 28-й на 39-ю строчку.
В первую десятку вошла немка Юлия Гёргес, латвийка Алена Остапенко покинула топ-10.
Рейтинг WTA, версия от 24 сентября:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8061 очко,
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 5506,
3 (3). Анжелик Кербер (Германия) – 5295,
4 (4). Каролин Гарсия (Франция) – 4725,
5 (5). Петра Квитова (Чехия) – 4585,
6 (6). Элина Свитолина (Украина) – 4555,
7 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 4475,
8 (7). Наоми Осака (Япония) – 4390,
9 (9). Слоан Стивенс (США) – 3912,
10 (11). Юлия Гёргес (Германия) – 3730…
12 (10). Алена Остапенко (Латвия) – 3537,
13 (13). Дарья Касаткина (Россия) – 3355…
19 (19). Анастасия Севастова (Латвия) – 2600,
20 (20). Арина Соболенко (Белоруссия) – 2320...
24 (24). Мария Шарапова (Россия) – 2003…
26 (26). Леся Цуренко (Украина) – 1805,
27 (27). Анетт Контавейт (Эстония) – 1690...
32 (31). Александра Саснович (1485)...
39 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1335…
41 (42). Екатерина Макарова (Россия) – 1216…
45 (61). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1135...
54 (63). Виктория Азаренко (Белоруссия) – 1051...
60 (58). Кайя Канепи (Эстония) – 1009...
64 (66). Вера Лапко (Белоруссия) – 941...
83 (86). Елена Веснина (Россия) – 742,
84 (83). Катерина Бондаренко (Украина) – 735...
89 (84). Евгения Родина (Россия) – 699…
92 (94). Зарина Дияс (Казахстан) – 665...
98 (102). Анна Блинкова (Россия) – 619.
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