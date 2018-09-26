Серена Уильямс досрочно завершила сезон

Финалистка US Open Серена Уильямс снялась с Открытого чемпионата Китая.

В последний раз теннисистка продолжила сезон после американского турнира в 2014-м – и взяла титул в Сингапуре.

В этом году Серена выступила на всех мейджорах, на двух дошла до финала. Это первый игровой сезон Уильямс после родов.

China Open продлится с 29 сентября по 7 октября.

В рейтинге WTA Серена занимает 16-ю строчку.

Камельзон: «Осака пробила мужскую стену, переиграв Серену. Уильямс ближе к мужскому теннису»

Судья, отработавший 38 US Open: «Серена, извинись, или мы бойкотируем следующий матч»

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube