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Серена Уильямс досрочно завершила сезон

Уильямс досрочно завершила сезон
Eurosport

59 мин. назадОбновлено 27 мин. назад

Накануне 37-летия.

Финалистка US Open Серена Уильямс снялась с Открытого чемпионата Китая.

В последний раз теннисистка продолжила сезон после американского турнира в 2014-м – и взяла титул в Сингапуре.

В этом году Серена выступила на всех мейджорах, на двух дошла до финала. Это первый игровой сезон Уильямс после родов.

  • China Open продлится с 29 сентября по 7 октября.
  • В рейтинге WTA Серена занимает 16-ю строчку.

Камельзон: «Осака пробила мужскую стену, переиграв Серену. Уильямс ближе к мужскому теннису»

Судья, отработавший 38 US Open: «Серена, извинись, или мы бойкотируем следующий матч»

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