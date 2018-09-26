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Серена Уильямс досрочно завершила сезон
Накануне 37-летия.
Финалистка US Open Серена Уильямс снялась с Открытого чемпионата Китая.
В последний раз теннисистка продолжила сезон после американского турнира в 2014-м – и взяла титул в Сингапуре.
В этом году Серена выступила на всех мейджорах, на двух дошла до финала. Это первый игровой сезон Уильямс после родов.
- China Open продлится с 29 сентября по 7 октября.
- В рейтинге WTA Серена занимает 16-ю строчку.
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