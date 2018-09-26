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Угадай возраст Марии Шараповой по титулу

Угадай возраст Шараповой по титулу
Евгений Коростелев

2 ч. назад

Buzz

Мария специально накопила столько трофеев, чтобы тебе не было просто.

Мария Шарапова досрочно завершила сезон, в котором у нее совсем не было радостей – 0 титулов за девять месяцев. При этом девушка прибавляла и подобралась к топ-20 рейтинга WTA, неподалеку от которого она начнет 2019 год. А титулы придут – раньше их было очень много.

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