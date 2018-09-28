Мария Шарапова выложила солнечное фото, от которой у тебя за окном мгновенно прекратится дождь
Долой осень!
Русская теннисистка Мария Шарапова выложила очередную огненную фотографию – теперь в черном купальнике на мостике у берега реки.
«Кали не хочет прощаться с летом», – подписала картинку спортсменка в инстаграме.
- Шарапова занимает 24-е место в рейтинге WTA.
- На Открытом чемпионате США она дошла до 1/8 финала, где проиграла Карле Суарес Наварро.
- Из-за травмы Шарапова досрочно завершила сезон.
- Кали – сленговое название Калифорнии.
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