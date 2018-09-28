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Мария Шарапова выложила солнечное фото, от которой у тебя за окном мгновенно прекратится дождь

Шарапова выложила солнечное фото, от которой у тебя за окном мгновенно прекратится дождь
Eurosport

28 мин. назад

Долой осень!

Русская теннисистка Мария Шарапова выложила очередную огненную фотографию – теперь в черном купальнике на мостике у берега реки.

«Кали не хочет прощаться с летом», – подписала картинку спортсменка в инстаграме.

  • Шарапова занимает 24-е место в рейтинге WTA.
  • На Открытом чемпионате США она дошла до 1/8 финала, где проиграла Карле Суарес Наварро.
  • Из-за травмы Шарапова досрочно завершила сезон.
  • Кали – сленговое название Калифорнии.

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