«Я мусульманка и горжусь этим». Теннисистка из Омана обвинила французский турнир в расизме

Грандиозный скандал с участием теннисистки из Омана Фатмы Аль-Набхани случился на днях во Франции. Девушка раскритиковала турнир в местном Клермон-Ферране и обвинила обслуживавших матчи судей в расизме.

Подробнее о признаках проявления неуважения по отношению к ней Аль-Набхани написала в инстаграме, сопроводив пост видео с возмущениями.

Девушка рассказала, что по ходу первого матча судья попросил ее снять леггинсы, в которых она играет каждый матч по религиозным соображдениям. Фатма объяснила, что такого типа штаны не запрещены правилами, если надеты выше коленей. Тогда рефери проявил принципиальность и попросил теннисистку подтянуть их на два дюйма (чуть больше пяти сантиметров).

Но самый огонь случился по ходу второго матча против француженки Миртиль Жорже, который привел к тому, что Фатма снялась с игры при счете 7:5, 6:7, 0:3. В списке претензий со стороны Аль-Набхани оказались следующие:

1. Арбитр в перерывах между геймами все время общался и перешучивался с Жорже.

2. Судья менял решения линейных, когда те принимали сторону Аль-Набхани. Девушка отметила, что в результате этих действий она не реализовала ни один из семи матчболов во втором сете, в том числе пять по вине главного арбира.

3. Так как на турнире подобной категории (25-тысячник ITF) нет болбоев, игроки обязаны самостоятельно собирать мячи после розыгрышей. На замечание Аль-Набхани о том, что Жорже не выполняет условия и не складывает мячи, арбитр ответил, что таково право игрока.

4. Финальным решением рефери, приведшим к отказу Фатмы от продолжения борьбы, стало наказание теннисистки из Омана за то что она призвала арбитра к профессионализму. «Моя соперница материлась по-французски и обзывала меня так, что это слышала и я, и трибуны, но ей предупреждения не дали. А мне дали за то, что я пожаловалась! Судья с самого начала был настроен против меня, но я не могла ни пожаловаться, ни вызвать супервайзера, ни убедить его поговорить с моей соперницей – ничего. Это все мои права».

Выступая в инстаграме по поводу произошедшего Аль-Набхани отметила, что причиной таких действий арбитра мог стать расизм, по поводу чего она уже обратилась в ITF. «За что ко мне так отнеслись? За то, что я мусульманка? За то, что моя мама носит хиджаб? За то, что я говорю по-арабски? Я мусульманка и горда этим. Тем, что я из арабской страны, и я постою за себя и за других. Мы не позволим так к себе относиться», – заявила Фатма.

Фатма Аль-НабханиImago

ITF уже отреагировала на заявление Аль-Набхани и отметила, что всячески выступает против проявлений расизма. Поэтому по факту произошедшего организовано разбирательство.

На счету Аль-Набхани нет ни одной победы на турнирах уровня WTA.

27-летняя теннисистка занимает 422-ю строчку рейтинга.

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