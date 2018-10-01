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Серена Уильямс снялась топлес и спела песню в рамках кампании по предотвращению рака груди

Серена снялась топлес и спела песню в рамках кампании по предотвращению рака груди
Eurosport

1 час назад

Достойная инициатива.

Американская теннисистка Серена Уильямс поучаствовала в социальной кампании производителя женского белья Berlei.

Акция приурочена к месяцу осведомленности о раке молочной железы. Серена в ролике спела песню I Touch Myself, призывая женщин к самообследованию

  • Berlei – спонсор 23-кратной чемпионки мэйджоров.
  • В сентябре 2017 года Серена получила право говорить: «Я же мать».
  • После возвращения на корт Уильямс-младшая проиграла финал Уимблдона Анжелик Кербер (без скандала) и финал US Open Наоми Осаки (со скандалом).

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