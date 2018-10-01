«Скоро мы станем семьей из трех человек». Мартина Хингис объявила о беременности

Экс-первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах, победительница пяти турниров «Большого Шлема» Мартина Хингис станет мамой.

«Спасибо всем за поздравления с днем рождения! Я с радостью делюсь тем, что мы в последний раз празднуем его вдвоем – с радостью сообщаю, что мы станем семьей из трех человек!» – написала Хингис в твиттере.

Летом швейцарка вышла замуж за спортивного врача Харальда Лиманна. Пара познакомилась на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро и начала встречаться летом 2016-го.

30 сентября Хингис отпраздновала 38-летие.

Хингис уже была замужем за мастером конного спорта Тибо Ютена, но брак продлился всего 3 года.

Тибо заявил, что Мартина избила его при помощи матери.

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