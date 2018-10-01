Елена Веснина выложила в инстаграм фотом с животиком и хэштегом «скоромама»

32-летняя русская теннисистка Елена Веснина ждет ребенка. Москвичка сообщила об этом инстаграме. Спортсменка сопроводила запись хэштегами «momtobe» и «скоромама».

В 2015-м Елена вышла замуж за бизнесмена Павла Табунцова.

Веснина не выступает с мая, когда проиграла во втором круге «Ролан Гаррос» Бернарде Пэра.

Елена – победительница 22-х турниров WTA (из них три в одиночном разряде).

Русская теннисистка – бывшая первая ракетка мира в парном разряде и двукратная обладательница Кубка Федерации (2007-08) в составе сборной России.

В паре с Екатериной Макаровой Веснина выиграла три турнира «Большого шлема».

За карьеру теннисистка заработала 20 млн долларов призовых.

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