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Даниил Медведев опередил Карена Хачанова в рейтинге ATP и стал первой ракеткой России
И другие теннисные перестановочки.
После победы в Токио Даниил Медведев поднялся на 10 строчек в рейтинге ATP – c 32-й на 22-ю. Благодаря этому 22-летний теннисист обогнал Карена Хачанова и стал первой ракеткой России.
В топ-10 произошло одно изменение: Кевин Андерсон сместил с восьмой строчки Григора Димитрова.
Рейтинг ATP от 8 октября:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8260 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 6900,
3 (3). Новак Джокович (Сербия) – 6445,
4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 6130,
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4755,
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4535,
7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3825,
8 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3640,
9 (8). Григор Димитров (Болгария) – 3620,
10 (10). Джон Изнер (США) – 3380…
22 (32). Даниил Медведев (Россия) – 1762…
23 (34). Николоз Басилашвили (Грузия) – 1757…
27 (24). Карен Хачанов (Россия) – 1605…
73 (68). Андрей Рублев (Россия) – 750…
83 (84). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 686…
87 (103). Денис Истомин (Узбекистан) – 652…
99 (101). Илья Ивашко (Белоруссия) – 588…
102 (85). Евгений Донской (Россия) – 563.
Чемпионка US Open Наоми Осака благодаря выходу в полуфинал в Пекине поднялась на четвертую строчку. Лучшей среди российских теннисисток остается Дарья Касаткина.
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 7421,
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 6490,
3 (3). Анжелик Кербер (Германия) – 5400,
4 (6). Наоми Осака (Япония) – 4770,
5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 4350,
6 (7). Каролина Плишкова (Чехия) – 4345,
7 (4). Петра Квитова (Чехия) – 4255,
8 (9). Слоан Стивенс (США) – 4022,
9 (10). Юлия Гёргес (Германия) – 3785,
10 (11). Кики Бертенс (Нидерланды) – 3740…
14 (12). Дарья Касаткина (Россия) – 3150…
18 (13). Алена Остапенко (Латвия) – 2863…
21 (21). Анетт Контавейт (Эстония) – 2330…
26 (25). Мария Шарапова (Россия) – 1883,
27 (27). Леся Цуренко (Украина) - 1830…
31 (32). Александра Саснович (Белоруссия) – 1570…
35 (34). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1440…
47 (47). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1155…
55 (55). Виктория Азаренко (Белоруссия) – 1051…
60 (59). Кайя Канепи (Эстония) – 984…
61 (56). Екатерина Макарова (Россия) – 972,
62 (60). Вера Лапко (Белоруссия) – 951…
85 (85). Евгения Родина (Россия) – 720…
90 (91). Зарина Дияс (Казахстан) – 675…
93 (93). Анастасия Потапова (Россия) – 656…
98 (99). Анна Блинкова (Россия) – 619.
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