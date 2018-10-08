Даниил Медведев опередил Карена Хачанова в рейтинге ATP и стал первой ракеткой России

После победы в Токио Даниил Медведев поднялся на 10 строчек в рейтинге ATP – c 32-й на 22-ю. Благодаря этому 22-летний теннисист обогнал Карена Хачанова и стал первой ракеткой России.

В топ-10 произошло одно изменение: Кевин Андерсон сместил с восьмой строчки Григора Димитрова.

Рейтинг ATP от 8 октября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8260 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 6900,

3 (3). Новак Джокович (Сербия) – 6445,

4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 6130,

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4755,

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4535,

7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3825,

8 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3640,

9 (8). Григор Димитров (Болгария) – 3620,

10 (10). Джон Изнер (США) – 3380…

22 (32). Даниил Медведев (Россия) – 1762…

23 (34). Николоз Басилашвили (Грузия) – 1757…

27 (24). Карен Хачанов (Россия) – 1605…

73 (68). Андрей Рублев (Россия) – 750…

83 (84). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 686…

87 (103). Денис Истомин (Узбекистан) – 652…

99 (101). Илья Ивашко (Белоруссия) – 588…

102 (85). Евгений Донской (Россия) – 563.

Чемпионка US Open Наоми Осака благодаря выходу в полуфинал в Пекине поднялась на четвертую строчку. Лучшей среди российских теннисисток остается Дарья Касаткина.

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 7421,

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 6490,

3 (3). Анжелик Кербер (Германия) – 5400,

4 (6). Наоми Осака (Япония) – 4770,

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 4350,

6 (7). Каролина Плишкова (Чехия) – 4345,

7 (4). Петра Квитова (Чехия) – 4255,

8 (9). Слоан Стивенс (США) – 4022,

9 (10). Юлия Гёргес (Германия) – 3785,

10 (11). Кики Бертенс (Нидерланды) – 3740…

14 (12). Дарья Касаткина (Россия) – 3150…

18 (13). Алена Остапенко (Латвия) – 2863…

21 (21). Анетт Контавейт (Эстония) – 2330…

26 (25). Мария Шарапова (Россия) – 1883,

27 (27). Леся Цуренко (Украина) - 1830…

31 (32). Александра Саснович (Белоруссия) – 1570…

35 (34). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1440…

47 (47). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1155…

55 (55). Виктория Азаренко (Белоруссия) – 1051…

60 (59). Кайя Канепи (Эстония) – 984…

61 (56). Екатерина Макарова (Россия) – 972,

62 (60). Вера Лапко (Белоруссия) – 951…

85 (85). Евгения Родина (Россия) – 720…

90 (91). Зарина Дияс (Казахстан) – 675…

93 (93). Анастасия Потапова (Россия) – 656…

98 (99). Анна Блинкова (Россия) – 619.