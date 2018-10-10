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Серена проведет бал Института костюма вместе с Леди Гагой и экс-участником группы One Direction
Эксперты тем самым признали – финалистка US Open знает толк в моде.
Американская теннисистка Серена Уильямс станет одной из ведущих Met Gala – бала Института костюма нью-йоркского музея Метрополитен.
Как пишет eonline.com, вместе с Уильямс мероприятие проведут певица и актриса Леди Гага и бывший участник группы One Direction Гарри Стайлс.
- Met Gala – одно из ключевых событий в мире моды.
- Мероприятие запланировано на 6 мая 2019 года.
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