Рафаэль Надаль предоставил помещение своей академии жертвам наводнения на Майорке

Занимающий первую строчку рейтинга ATP Рафаэль Надаль занят добрыми делами в период трагедии.

В ночь с 9 на 10 октября на испанский остров Майорка нагрянуло страшное наводнение. По информации разных источников, погодная аномалия унесла жизни 9 человек, еще 20 пропали без вести. Теннисист Рафаэль Надаль оказывает помощь пострадавшим: его теннисная академия в городе Манакор выступает в качестве приюта для всех, кто лишился жилища.

«Печальный день для Майорки. Мои искренние соболезнования родственникам погибших и раненым из-за наводнения в Сан-Лоренсо. Как и вчера, мы предлагаем услуги тем, кто нуждается в жилье», – написал Рафа в твиттере.

Манакор – родной город Рафаэля.

Спортсмен открыл академию в мае 2016 года.

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