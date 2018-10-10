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Рафаэль Надаль предоставил помещение своей академии жертвам наводнения на Майорке

Надаль предоставил помещение своей академии жертвам наводнения на Майорке
Eurosport

54 мин. назад

Пример для подражания.

Занимающий первую строчку рейтинга ATP Рафаэль Надаль занят добрыми делами в период трагедии.

В ночь с 9 на 10 октября на испанский остров Майорка нагрянуло страшное наводнение. По информации разных источников, погодная аномалия унесла жизни 9 человек, еще 20 пропали без вести. Теннисист Рафаэль Надаль оказывает помощь пострадавшим: его теннисная академия в городе Манакор выступает в качестве приюта для всех, кто лишился жилища.

«Печальный день для Майорки. Мои искренние соболезнования родственникам погибших и раненым из-за наводнения в Сан-Лоренсо. Как и вчера, мы предлагаем услуги тем, кто нуждается в жилье», – написал Рафа в твиттере.

  • Манакор – родной город Рафаэля.
  • Спортсмен открыл академию в мае 2016 года.

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