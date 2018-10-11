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Рафаэль Надаль в сапогах и по локоть в грязи спасает родной город от последствий наводнения

Надаль в сапогах и по локоть в грязи спасает родной город от последствий наводнения
Eurosport

35 мин. назад

Когда родина для тебя не пустой звук.

Рафаэль Надаль не только занимает первую строчку рейтинга ATP, но и вершит невероятно добрые дела во время страшной катастрофы.

В ночь на 10 октября испанский остров Майорка пережил сильную погодную аномалию: наводнение затопило большинство районов муниципалитета Сан-Лоренцо. Происшествие унесло жизни 10 жителей, еще около 20 числятся без вести пропавшими.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль родился на Майорке, там же находится его академия – в городе Манакор. Рафа предложил всем обитателям затопленных домов обрести временный приют в здании комплекса.

Сам спортсмен также прилетел на остров, чтобы помочь в устранении последствий аномалии: в сапогах и по уши в грязи вы его едва ли еще раз увидите.

  • Рафаэль Надаль завоевал 17 титулов «БШ» в одиночном разряде.
  • Испанец пропускает проходящий на неделе «Мастерс» в Шанхае.

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