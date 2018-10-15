«Посмотрим, как вы управляете гневом». Игривое фото Элины Свитолиной на фоне солнца и пальм

Украинская теннисистка Элина Свитолина нежится на солнышке в ожидании попадания или непопадания на Итоговый турнир WTA Сингапуре.

«У меня чувство, что этот пост не зайдет так хорошо. Посмотрим, как вы управляете гневом», – подписала фотографию Элина.

Свитолина занимает седьмое место в чемпионской гонке WTA. На два последних места на Итоговом турнире претендуют Элина, Каролина Плишкова и Кики Бертенс.

В рейтинге WTA Свитолина занимает шестое место.

После турнира в Гонконге Свитолина рассталась тренером Ником Савиано. Их сотрудничество продлилось всего месяц.

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