«Посмотрим, как вы управляете гневом». Игривое фото Элины Свитолиной на фоне солнца и пальм
Элина дразнится.
Украинская теннисистка Элина Свитолина нежится на солнышке в ожидании попадания или непопадания на Итоговый турнир WTA Сингапуре.
«У меня чувство, что этот пост не зайдет так хорошо. Посмотрим, как вы управляете гневом», – подписала фотографию Элина.
- Свитолина занимает седьмое место в чемпионской гонке WTA. На два последних места на Итоговом турнире претендуют Элина, Каролина Плишкова и Кики Бертенс.
- В рейтинге WTA Свитолина занимает шестое место.
- После турнира в Гонконге Свитолина рассталась тренером Ником Савиано. Их сотрудничество продлилось всего месяц.
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