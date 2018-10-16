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Братья-близнецы из Украины получили пожизненную дисквалификацию за договорные матчи

Братья-близнецы из Украины получили пожизненную дисквалификацию за договорные матчи
Eurosport

16 мин. назад

Большие выигрыши, быстрые выплаты.

Теннисисты из Украины братья-близнецы Вадим и Глеб Алексеенко получили пожизненный бан за организацию договорных игр и ставки на теннис. Каждый нарушитель заплатит штраф размером в 250 тысяч долларов.

Как сообщает apnews.com, с июня 2015-го по январь 2016 года Алексеенко неоднократно нарушали антикоррупционные правила на турнирах в России, Германии, Турции и Румынии. Кроме того, они просили третьи лица делать ставки на матчи, об исходах которых знали заранее.

  • Братьям Алексеенко по 35 лет. Вадим находится на 1113-м месте в рейтинге ATP, Глеб – на 1725-м.
  • Рекорд Вадима – 497-е место в табеле, максимум Глеба – 609-я строчка.

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