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Новак Джокович: «У людей складывается ложное впечатление о Марии Шараповой. Она очень милая девушка»

Джокович: «У людей складывается ложное впечатление о Шараповой. Она очень милая»
Eurosport

38 мин. назад

Новак отвесил Марии парочку комплиментов.

Сербский теннисист Новак Джокович считает, что у публики сложилось неверное впечатление о Марии Шараповой.

«Мария – великая чемпионка. Она из тех теннисисток, которые усердно трудятся, которые преданы игре. Я несколько раз тренировался с ней, так что я знаю, насколько усердно она работает над своим теннисом.

Вы можете видеть, насколько она сконцентрирована. Именно поэтому она на протяжении долгих лет находится в топе женского тенниса, у нее мышление чемпионки. С другой стороны, за пределами корта Шарапова совсем другая, нежели на корте. Мне кажется, у людей складывается ложное впечатление о ней, потому что они видят ее только на корте, где она предельно серьезна и сфокусирована.

Во время матчей она не показывает грани своего характера. За пределами корта она очень умна, она очень милая девушка», – приводит слова Джоковича Essentially Sports.

  • В этом году Джокович выиграл два мэйджора – Уимблдон и US Open. В ноябре серб сыграет на Итоговом турнире ATP.
  • Шарапова досрочно завершила сезон-2018, снявшись с турниров в Пекине, Тяньцзине и Москве.

Раскаленные фотографии Шараповой и ее бойфренда, которые проводят лето как надо

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