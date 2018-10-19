«У жены скрытый талант». Иванович забросила шайбу перед матчем НХЛ и взбудоражила Швайнштайгера

Завершившая карьеру теннисистка Ана Иванович нанесла символический первый бросок перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Аризоной» (1:4).

«Теперь, когда я ушла из большого тенниса, я могу отдаться своей настоящей страсти и стать профессиональным игроком в хоккей», – написала Иванович в твиттере.

«У моей жены скрытый талант! Она по-прежнему отлично бьет с правой», – добавил муж Аны Бастиан Швайнштайгер.

Иванович закончила с большим теннисом в декабре 2016 года.

В июне 2008 года Ана занимала первое место в одиночном рейтинге WTA.

Швайнштайгер выступает в Чикаго за «Файр».

(Фото: твиттерАны Иванович)

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