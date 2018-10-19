twitter

«У жены скрытый талант». Иванович забросила шайбу перед матчем НХЛ и взбудоражила Швайнштайгера

«У жены скрытый талант». Иванович забросила шайбу перед матчем НХЛ и взбудоражила Швайнштайгера
Eurosport

18 мин. назад

30 лет – самый возраст, чтобы начать хоккейную карьеру.

Завершившая карьеру теннисистка Ана Иванович нанесла символический первый бросок перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Аризоной» (1:4).

«Теперь, когда я ушла из большого тенниса, я могу отдаться своей настоящей страсти и стать профессиональным игроком в хоккей», – написала Иванович в твиттере.

«У моей жены скрытый талант! Она по-прежнему отлично бьет с правой», – добавил муж Аны Бастиан Швайнштайгер.

  • Иванович закончила с большим теннисом в декабре 2016 года.
  • В июне 2008 года Ана занимала первое место в одиночном рейтинге WTA.
  • Швайнштайгер выступает в Чикаго за «Файр».

(Фото: твиттерАны Иванович)

8 стильных фото от Аны Иванович для немецкого Harper Bazaar

Eurosport в телеграме

Подписывайся на нас в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Нелепый автогол и еще 3 укола сборной Бразилии, которые не пустили Россию к золоту ЮОИ в футзале

01:53
Популярные видео
Волшебник Малкин прошил кипера с нулевого угла, а после добил «Торонто» броском в пустые ворота
1 432 просмотров8 ч
Сила расстановки. Что ждет Головина при Анри и зачем «МЮ» новый защитник
4 708 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться