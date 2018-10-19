«У жены скрытый талант». Иванович забросила шайбу перед матчем НХЛ и взбудоражила Швайнштайгера
30 лет – самый возраст, чтобы начать хоккейную карьеру.
Завершившая карьеру теннисистка Ана Иванович нанесла символический первый бросок перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Аризоной» (1:4).
«Теперь, когда я ушла из большого тенниса, я могу отдаться своей настоящей страсти и стать профессиональным игроком в хоккей», – написала Иванович в твиттере.
«У моей жены скрытый талант! Она по-прежнему отлично бьет с правой», – добавил муж Аны Бастиан Швайнштайгер.
- Иванович закончила с большим теннисом в декабре 2016 года.
- В июне 2008 года Ана занимала первое место в одиночном рейтинге WTA.
- Швайнштайгер выступает в Чикаго за «Файр».
(Фото: твиттерАны Иванович)
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