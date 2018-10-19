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Арина Соболенко признана новичком года WTA, Симона Халеп – лучшей теннисисткой
Заслужили.
В день жеребьевки Итогового турнира-2018 WTA раздала индивидуальные награды.
Новичком года признана Арина Соболенко. 20-летняя белоруска в 2018 году выиграла титулы категории Premier в Нью-Хэйвене и Ухане и вошла в топ-15 рейтинга.
Лучшей теннисисткой года стала Симона Халеп. Румынка выиграла три турнира, включая «Ролан Гаррос», и гарантировала себе первое место в рейтинге по итогам сезона, несмотря на пропуск финального соревнования в Сингапуре.
Серена Уильямс получила награду «Возвращение года». Американка сыграла в финалах Уимблдона и US Open.
- 21 октября в Сингапуре стартует Итоговый турнир.
- Каролин Возняцки – действующая чемпионка.
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