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Арина Соболенко признана новичком года WTA, Симона Халеп – лучшей теннисисткой

Соболенко признана новичком года WTA, Халеп – лучшей теннисисткой
Eurosport

1 час назад

Заслужили.

В день жеребьевки Итогового турнира-2018 WTA раздала индивидуальные награды.

Новичком года признана Арина Соболенко. 20-летняя белоруска в 2018 году выиграла титулы категории Premier в Нью-Хэйвене и Ухане и вошла в топ-15 рейтинга.

Лучшей теннисисткой года стала Симона Халеп. Румынка выиграла три турнира, включая «Ролан Гаррос», и гарантировала себе первое место в рейтинге по итогам сезона, несмотря на пропуск финального соревнования в Сингапуре.

Серена Уильямс получила награду «Возвращение года». Американка сыграла в финалах Уимблдона и US Open.

  • 21 октября в Сингапуре стартует Итоговый турнир.
  • Каролин Возняцки – действующая чемпионка.
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