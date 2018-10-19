Арина Соболенко признана новичком года WTA, Симона Халеп – лучшей теннисисткой

В день жеребьевки Итогового турнира-2018 WTA раздала индивидуальные награды.

Новичком года признана Арина Соболенко. 20-летняя белоруска в 2018 году выиграла титулы категории Premier в Нью-Хэйвене и Ухане и вошла в топ-15 рейтинга.

Лучшей теннисисткой года стала Симона Халеп. Румынка выиграла три турнира, включая «Ролан Гаррос», и гарантировала себе первое место в рейтинге по итогам сезона, несмотря на пропуск финального соревнования в Сингапуре.

Серена Уильямс получила награду «Возвращение года». Американка сыграла в финалах Уимблдона и US Open.

21 октября в Сингапуре стартует Итоговый турнир.

Каролин Возняцки – действующая чемпионка.

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме