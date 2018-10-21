The Sun: Nike не продлит 20-летний контракт с Марией Шараповой

Текущее соглашение Марии Шараповой и Nike истекает в конце 2018 года.

Теннисистка рассказала друзьям, что производитель спортивной экипировки не планирует заключать с ней новый контракт – об этом передает The Sun. Предыдуший договор обогащал теннисистку на 10 миллионов каждый год и сделал самой высокооплачиваемой спортсменкой в истории.

Как сообщают источники, 31-летняя россиянка надеется подписать контракт с adidas. Но немецкая фирма, по слухам, планирует оформить в качестве амбассадора победительницу US Open Наоми Осаку и предложит ей рекордные для фирмы 7,3 млн евро в год.

Ранее компания Nike перестала сотрудничать с Роджером Федерером.

Первый контракт с брендом Мария заключила в 11 лет.

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