Агент Шараповой: «Новость о прекращении сотрудничества с Nike – фейк. У нее пожизненное соглашение»

Агент Марии Шараповой Макс Айзенбад опроверг информацию о том, что Nike прекратит сотрудничество с русской теннисисткой.

«Потрясающе, как издание может публиковать откровенно фейковые новости, и ему ничего за это не будет. А еще хуже – как другие подхватывают эту информацию и выдают ее за факт.

Это никуда не годится. Заявляю, что у Марии с Nike пожизненное соглашение. В 2019-м поклонники увидят на ней шикарные платья и новые вариации La Cortez», – цитирует Айзенбада Tennis.life.

Ранее сообщалось, что контракт с Nike у Марии истекает в конце 2018 года.

Первый контракт с брендом Мария заключила в 11 лет.

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