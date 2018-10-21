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Агент Шараповой: «Новость о прекращении сотрудничества с Nike – фейк. У нее пожизненное соглашение»
Можно не волноваться.
Агент Марии Шараповой Макс Айзенбад опроверг информацию о том, что Nike прекратит сотрудничество с русской теннисисткой.
«Потрясающе, как издание может публиковать откровенно фейковые новости, и ему ничего за это не будет. А еще хуже – как другие подхватывают эту информацию и выдают ее за факт.
Это никуда не годится. Заявляю, что у Марии с Nike пожизненное соглашение. В 2019-м поклонники увидят на ней шикарные платья и новые вариации La Cortez», – цитирует Айзенбада Tennis.life.
- Ранее сообщалось, что контракт с Nike у Марии истекает в конце 2018 года.
- Первый контракт с брендом Мария заключила в 11 лет.
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