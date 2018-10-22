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Карен Хачанов и Даниил Медведев синхронно дебютировали в топ-20 рейтинга ATP

Хачанов и Медведев синхронно дебютировали в топ-20 рейтинга ATP
Eurosport

1 час назад

В русском мужском теннисе давно не было таких результатов.

Теннисисты из России Карен Хачанов и Даниил Медведев дебютировали в топ-20 рейтинга ATP.

После победы на Кубке Кремля Хачанов поднялся с 26-й строчки на 19-ю, а полуфиналист московского турнира Медведев – с 21-й на 20-ю. Два российских игрока попали в мировую двадцатку впервые за восемь лет.

Рейтинг ATP от 22 октября 2018 года:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7660 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 7445

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6260

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 5760

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 5025

Александр Зверев

Александр ЗверевGetty Images

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4185

7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3825

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3730

9 (10). Джон Изнер (США) – 3380

10 (9). Григор Димитров (Болгария) – 3335...

19 (26). Карен Хачанов (Россия) – 1845

20 (21). Даниил Медведев (Россия) – 1842...

76 (78). Андрей Рублев (Россия) – 715...

99 (105). Евгений Донской (Россия) – 583.

  • В финале Кубка Кремля Хачанов выиграл у француза Адриана Маннарино – 6:2, 6:2.
  • Медведев в полуфинале уступил Хачанову – 1:6, 7:6, 3:6.

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