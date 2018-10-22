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«Все закрутили на Серене и Шараповой. Но когда-то же они состарятся». Радио Eurosport – о теннисе

«Все закрутили на Серене и Шараповой. Но когда-то же они состарятся». Радио Eurosport – о теннисе
Радио Eurosport

1 час назад

Пора уже рвать молодым.

Персональный фанат Дарьи Касаткиной Антон Хнкоян вместе с комментаторами Eurosport Максимом Янчевским и Екатериной Бычковой поговорили про теннис. Каким получился Кубок Кремля, немного о Касаткиной и Хачанове, что будет на Итоговом турнире в Сингапуре. Все это слушайте в нашем теннисном подкасте.

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