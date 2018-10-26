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Алена Остапенко по-королевски прошагала по подиуму на Рижской неделе моды

Остапенко по-королевски прошагала по подиуму на Рижской неделе моды
Eurosport

59 мин. назад

Осваивает новую профессию.

Латвийская теннисистка Алена Остапенко, уже завершившая сезон, приняла участие в Рижской неделе моды.

Чемпионка «Ролан Гаррос»-2017 прошлась по подиуму в черно-белом пальто и кожаных брюках.

Помимо моды и тенниса 21-летняя спортсменка преуспела еще и в танцах.

  • Остапенко занимает 21-е место в мировом рейтинге WTA. Ее карьерный рекорд – пятая строчка.
  • Помимо победы во Франции на счету Алены победа на турнире в Сеуле в 2017 году, четыре проигранных финала в Квебеке, Дохе, Чарльстоне, Майами и полуфинал Уимблдона-2018.

(Фото: Tvnet.lv)

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