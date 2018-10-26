Алена Остапенко по-королевски прошагала по подиуму на Рижской неделе моды
Осваивает новую профессию.
Латвийская теннисистка Алена Остапенко, уже завершившая сезон, приняла участие в Рижской неделе моды.
Чемпионка «Ролан Гаррос»-2017 прошлась по подиуму в черно-белом пальто и кожаных брюках.
Помимо моды и тенниса 21-летняя спортсменка преуспела еще и в танцах.
- Остапенко занимает 21-е место в мировом рейтинге WTA. Ее карьерный рекорд – пятая строчка.
- Помимо победы во Франции на счету Алены победа на турнире в Сеуле в 2017 году, четыре проигранных финала в Квебеке, Дохе, Чарльстоне, Майами и полуфинал Уимблдона-2018.
(Фото: Tvnet.lv)
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте