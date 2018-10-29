Элина Свитолина поднялась на четвертое место, Даниил Медведев снова стал первой ракеткой России

Элина Свитолина после триумфа на Итоговом турнире поднялась с седьмого на четвертое место в рейтинге организации.

Лучшей из представительниц России в рейтинге остается Дарья Касаткина, занимающая десятое место.

Рейтинг WTA, версия от 29 октября:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6921 очко,

2 (2). Анжелик Кербер (Германия) – 5875,

3 (3). Каролин Возняцки (Дания) – 5586,

4 (7). Элина Свитолина (Украина) – 5350,

5 (4). Наоми Осака (Япония) – 5115,

6 (6). Слоан Стивенс (США) – 5023,

7 (5). Петра Квитова (Чехия) – 4630,

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 4465,

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4335,

10 (10). Дарья Касаткина (Россия) – 3315,

11 (11). Анастасия Севастова (Латвия) – 3185,

12 (12). Арина Соболенко (Белоруссия) – 3145...

20 (20). Анетт Контавейт (Эстония) – 2375,

21 (21). Алена Остапенко (Латвия) – 2363...

27 (27). Леся Цуренко (Украина) – 1755...

29 (29). Мария Шарапова (Россия) – 1602,

30 (30). Александра Саснович (Белоруссия) – 1570..

42 (42). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1160…

45 (45). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1145...

52 (53). Виктория Азаренко (Белоруссия) – 1051...

58 (58). Кайя Канепи (Эстония) – 984,

59 (59). Екатерина Макарова (Россия) – 972,

60 (60). Даяна Ястремская (Украина) – 967...

87 (86). Евгения Родина (Россия) – 699…

90 (90). Зарина Дияс (Казахстан) – 675...

92 (87). Екатерина Александрова (Россия) – 672…

94 (94). Анастасия Потапова (Россия) – 656…

98 (97). Анна Блинкова (Россия) – 639.

Полуфиналист турнира в Базеле Даниил Медведев поднялся с 20-го на 17-е место в рейтинге АТР и снова стал первой ракеткой России.

В первой десятке рейтинга победитель турнира в Вене южноафриканец Кевин Андерсон поднялся с восьмого на шестое место.

Рейтинг ATP, версия от 29 октября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7660 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 7445,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6260,

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 5460,

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 5115,

6 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4230,

7 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4050,

8 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3825,

9 (9). Джон Изнер (США) – 3425,

10 (10). Григор Димитров (Болгария) – 3335…

17 (20). Даниил Медведев (Россия) – 1977,

Роджер Федерер и Даниил МедведевGetty Images

18 (19). Карен Хачанов (Россия) – 1845...

22 (24). Николоз Басилашвили (Грузия) – 1767...

54 (71). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 930...

76 (76). Андрей Рублев (Россия) – 725…

90 (86). Илья Ивашка (Белоруссия) – 645...

95 (88). Денис Истомин (Узбекистан) – 622...

100 (99). Евгений Донской (Россия) – 583.

Свитолина разбила всех на Итоговом турнире. Теперь она точно возьмет «Шлем»