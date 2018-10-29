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Элина Свитолина поднялась на четвертое место, Даниил Медведев снова стал первой ракеткой России
В рейтингах произошли серьезные изменения.
Элина Свитолина после триумфа на Итоговом турнире поднялась с седьмого на четвертое место в рейтинге организации.
Лучшей из представительниц России в рейтинге остается Дарья Касаткина, занимающая десятое место.
Рейтинг WTA, версия от 29 октября:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6921 очко,
2 (2). Анжелик Кербер (Германия) – 5875,
3 (3). Каролин Возняцки (Дания) – 5586,
4 (7). Элина Свитолина (Украина) – 5350,
5 (4). Наоми Осака (Япония) – 5115,
6 (6). Слоан Стивенс (США) – 5023,
7 (5). Петра Квитова (Чехия) – 4630,
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 4465,
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4335,
10 (10). Дарья Касаткина (Россия) – 3315,
11 (11). Анастасия Севастова (Латвия) – 3185,
12 (12). Арина Соболенко (Белоруссия) – 3145...
20 (20). Анетт Контавейт (Эстония) – 2375,
21 (21). Алена Остапенко (Латвия) – 2363...
27 (27). Леся Цуренко (Украина) – 1755...
29 (29). Мария Шарапова (Россия) – 1602,
30 (30). Александра Саснович (Белоруссия) – 1570..
42 (42). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1160…
45 (45). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1145...
52 (53). Виктория Азаренко (Белоруссия) – 1051...
58 (58). Кайя Канепи (Эстония) – 984,
59 (59). Екатерина Макарова (Россия) – 972,
60 (60). Даяна Ястремская (Украина) – 967...
87 (86). Евгения Родина (Россия) – 699…
90 (90). Зарина Дияс (Казахстан) – 675...
92 (87). Екатерина Александрова (Россия) – 672…
94 (94). Анастасия Потапова (Россия) – 656…
98 (97). Анна Блинкова (Россия) – 639.
Полуфиналист турнира в Базеле Даниил Медведев поднялся с 20-го на 17-е место в рейтинге АТР и снова стал первой ракеткой России.
В первой десятке рейтинга победитель турнира в Вене южноафриканец Кевин Андерсон поднялся с восьмого на шестое место.
Рейтинг ATP, версия от 29 октября:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7660 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 7445,
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6260,
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 5460,
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 5115,
6 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4230,
7 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4050,
8 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3825,
9 (9). Джон Изнер (США) – 3425,
10 (10). Григор Димитров (Болгария) – 3335…
17 (20). Даниил Медведев (Россия) – 1977,
Роджер Федерер и Даниил МедведевGetty Images
18 (19). Карен Хачанов (Россия) – 1845...
22 (24). Николоз Басилашвили (Грузия) – 1767...
54 (71). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 930...
76 (76). Андрей Рублев (Россия) – 725…
90 (86). Илья Ивашка (Белоруссия) – 645...
95 (88). Денис Истомин (Узбекистан) – 622...
100 (99). Евгений Донской (Россия) – 583.
Свитолина разбила всех на Итоговом турнире. Теперь она точно возьмет «Шлем»