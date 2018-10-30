Симона Халеп возглавляет рейтинг WTA дольше, чем Шарапова, Винус и Клийстерс вместе взятые

Симона Халеп проводит 52-ю неделю на вершине рейтинга WTA. Румынка вошла в первую десятку по этому показателю, вытеснив оттуда Викторию Азаренко (51). Девятое место занимает Каролин Возняцки (71).

Симона провела на вершине столько же недель, сколько многократные чемпионки «Шлемов» Мария Шарапова (21), Ким Клийстерс (20) и Винус Уильямс (11) вместе взятые, и гарантированно обойдет их совокупный результат.

Халеп закончила на вершине второй год подряд, несмотря на пропуск из-за травмы Итогового турнира.

В сезоне-2018 Симона выиграла «Ролан Гаррос», сыграла в финале Australian Open.

Рекорд по неделям на первой строчке принадлежит Штеффи Граф – 377.

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