«Стопа убита бегом и больше не работает». Агнешка Радваньская может завершить карьеру из-за травмы

Экс-вторая ракетка мира и обладательница 20 титулов WTA Агнешка Радваньская раздумывает о завершении карьеры из-за тяжелой травым стопы.

«Не могу ничего сказать. Сейчас я не тренируюсь, а только лечусь. Не брала ракетку в руки с последнего матча. Все идет очень тяжело. Никакого прогресса нет – наоборот, становится только хуже.

Сейчас я не могу ничего обещать. Это неоперабельный случай, хирургическое вмешательство не поможет. И я могу ходить в любой обуви, все равно болит одинаково. Проще говоря, левая стопа настолько убита бегом и постоянными остановками, что она больше не работает. Все опухает, иногда я ночью просыпаюсь от судорог. Уколы тоже не помогают, ни кортизол, ни плазма. Это раздражает, потому что я пробую все возможное, у меня лучшие врачи, но организм просто отказывает», – цитирует Агнешку Sport.onet.pl.

Агнешка занимает 74-е место в рейтинге. Последний раз она выходила на корт в середине сентября в Сеуле.

Радваньская – обладательница 20 трофеев WTA и финалистка Уимблдона-2012.

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