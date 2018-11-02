Эжени Бушар отметила Хэллоуин в облегающем костюме NASA и взбудоражила читателей

24-летняя теннисистка Эжени Бушар снова волнует наши сердечки и радует глаз.

Спортсменка развлеклась в твиттере: примерила очки и свитшот с надписью NASA (ультракороткий, для того чтобы действительно работать в космическом агенстве). «Работаешь в NASA? Потому что ты над этим миром», – кокетливо твитнула девушка.

Эжени занимает 88-ю строчку рейтинга WTA.

Бушар – экс-пятая ракетка мира, победительница одного турнира WTA-тура.

Фото Эжени Бушар в костюме спасательницы Малибу, после которого ты затопишь слюной соседей

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