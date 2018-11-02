Twitter

Эжени Бушар отметила Хэллоуин в облегающем костюме NASA и взбудоражила читателей

Бушар отметила Хэллоуин в облегающем костюме NASA и взбудоражила читателей
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 31 мин. назад

Вскружила тебе голову, как центрифуга.

24-летняя теннисистка Эжени Бушар снова волнует наши сердечки и радует глаз.

Спортсменка развлеклась в твиттере: примерила очки и свитшот с надписью NASA (ультракороткий, для того чтобы действительно работать в космическом агенстве). «Работаешь в NASA? Потому что ты над этим миром», – кокетливо твитнула девушка.

  • Эжени занимает 88-ю строчку рейтинга WTA.
  • Бушар – экс-пятая ракетка мира, победительница одного турнира WTA-тура.

Фото Эжени Бушар в костюме спасательницы Малибу, после которого ты затопишь слюной соседей

Eurosport в фейсбуке

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Жуткий хэллоуинский розыгрыш от «ПСЖ»: Мбаппе и вся основа записываются к кардиологу

02:25
Популярные видео
Роковой промах Трампа, стоивший ему полуфинала
3 261 просмотров17 ч
Возможно, Селби – чернокнижник. Иного логичного объяснения его флюку нет
3 186 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться