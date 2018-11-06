Эжени Бушар снова снялась для Sports Illustrated – теперь сексуально вытянула ножку на квадроцикле

Канадская теннисистка Эжени Бушар вновь стала героиней фотосессии для журнала Sports Illustrated.

В съемке для нового выпуска Sports Illustrated Swimsuit Issue Бушар позирует посреди какого-то песчаного поля. Она поставила ногу на черный квадроцикл. На теннисистке – облегающий топ через одно плечо и черные трусики от бикини. На голове – что-то вроде плотной повязки.

«Понедельник – давайте зарабатывать деньги!» – подписала снимок в инстаграме Эжени.

Это вторая съемка Бушар для Sports Illustrated Swimsuit Issue. Она дебютировала в издании в феврале 2017 года. Скупи все издания.

Канадская теннисистка закончила сезон-2018 на 89-м месте в рейтинге WTA.

Бушар отметила Хэллоуин в облегающем костюме NASA и взбудоражила читателей

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках