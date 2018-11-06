Эжени Бушар снова снялась для Sports Illustrated – теперь сексуально вытянула ножку на квадроцикле
Эжени восхитительна.
Канадская теннисистка Эжени Бушар вновь стала героиней фотосессии для журнала Sports Illustrated.
В съемке для нового выпуска Sports Illustrated Swimsuit Issue Бушар позирует посреди какого-то песчаного поля. Она поставила ногу на черный квадроцикл. На теннисистке – облегающий топ через одно плечо и черные трусики от бикини. На голове – что-то вроде плотной повязки.
«Понедельник – давайте зарабатывать деньги!» – подписала снимок в инстаграме Эжени.
- Это вторая съемка Бушар для Sports Illustrated Swimsuit Issue. Она дебютировала в издании в феврале 2017 года. Скупи все издания.
- Канадская теннисистка закончила сезон-2018 на 89-м месте в рейтинге WTA.
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