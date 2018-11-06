«Пусть идут в церковь, поставят свечку и извинятся». Радио Eurosport хоронит Итоговые турниры

Видеоредактор Eurosport Антон Хнкоян, комментатор Владас Ташев и теннисистка Екатерина Бычкова обсудили самые полыхающие теннисные темы. Эксперты уничтожили Итоговые турниры, поговорили о взлете Соболенко, неудачах Серены и Шараповой, а еще о Хачанове, звереве, Федерере и Джоковиче.

Также господа ответили на вопросы читателей Eurosport и разыграли подписку на Eurosport Player.

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Женский Итоговый турнир выиграла Элина Свитолина.

Хачанов убрал Джоковича в Париже и выиграл первый в карьере «Мастерс».

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