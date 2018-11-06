Рафаэль Надаль: «Операция прошла успешно, сейчас я уже дома»

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль объявил, что успешно перенес операцию на голеностопе.

«Всем привет! Спасибо за сообщения, которые вы присылали мне вчера и сегодня. Операция на голеностопе прошла успешно, и сейчас я уже дома.

Вынужден только сказать, что нам пришлось отложить выставочный матч в поддержку пострадавших от наводнения на Мальорке», – сообщил Надаль в твиттере.

Надаль провел большую часть сезона на первой строчке, но после «Мастерса» в Париже его потеснил Новак Джокович.

В сезоне-2018 Рафа выиграл 5 турниров, включая 11-й «Ролан Гаррос».

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