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Рафаэль Надаль: «Операция прошла успешно, сейчас я уже дома»

Надаль: «Операция прошла успешно, сейчас я уже дома»
Eurosport

29 мин. назад

К новому сезону испанец будет полностью готов.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль объявил, что успешно перенес операцию на голеностопе.

«Всем привет! Спасибо за сообщения, которые вы присылали мне вчера и сегодня. Операция на голеностопе прошла успешно, и сейчас я уже дома.

Вынужден только сказать, что нам пришлось отложить выставочный матч в поддержку пострадавших от наводнения на Мальорке», – сообщил Надаль в твиттере.

  • Надаль провел большую часть сезона на первой строчке, но после «Мастерса» в Париже его потеснил Новак Джокович.
  • В сезоне-2018 Рафа выиграл 5 турниров, включая 11-й «Ролан Гаррос».
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