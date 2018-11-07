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WTA: Мария Шарапова заработал 38 млн долларов за карьеру, уступив только Серене и Винус Уильямс

Шарапова заработал 38 млн долларов за карьеру, уступив только Серене и Винус
ТАСС

1 час назад

Почетная третья строчка.

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова заработала за свою профессиональную карьеру 38 млн 342 тыс долларов и заняла третье место по призовым.

Лидирует Серена Уильямс ($88,223 млн), в активе которой 23 победы на мэйджорах Второе место занимает ее сестра Винус ($40,931 млн), у которой 7 «Шлемов».

В первую десятку вошли Каролин Возняцки ($33,492 млн), Виктория Азаренко ($29,278 млн), Симона Халеп ($28,145 млн), Агнешка Радваньская ($27,683 млн), Петра Квитова ($27,342 млн), Ангелик Кербер ($27,156 млн) и Мартина Хингис ($24,749 млн), передает пресс-служба WTA.

  • Шарапова выиграла 39 турниров WTA, она дважды взяла «Ролан Гаррос», по разу – US Open, AO и Уимблдон.
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