«Угадайте, где я». Фото Эжени Бушар, после которого ты пожалеешь, что она не у двери твоей квартиры
Выгляните в подъезд – вдруг она и правда в Балашихе.
Канадская теннисистка Эжени Бушар выложила в твиттер новую сочную фотографию.
«Угадайте, где я», – спросила девушка у подписчиков. Бушар стоит в белом топе и светлых джинсах и опирается правой рукой на какие-то перила. На Эжени также надета розовая поясная сумка Gucci.
Геолокация твита отвечает на вопрос теннисистки, что она в Майами.
- В понедельник, 6 ноября, Бушар запостила в инстаграм снимок с фотосессии, из которого следует, что она появится в новом издании Sports Illustrated Swimsuit Issue.
- Теннисистка закончила сезон-2018 на 89-м месте в рейтинге WTA.
Бушар отметила Хэллоуин в облегающем костюме NASA и взбудоражила читателей
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте