«Угадайте, где я». Фото Эжени Бушар, после которого ты пожалеешь, что она не у двери твоей квартиры

Канадская теннисистка Эжени Бушар выложила в твиттер новую сочную фотографию.

«Угадайте, где я», – спросила девушка у подписчиков. Бушар стоит в белом топе и светлых джинсах и опирается правой рукой на какие-то перила. На Эжени также надета розовая поясная сумка Gucci.

Геолокация твита отвечает на вопрос теннисистки, что она в Майами.

В понедельник, 6 ноября, Бушар запостила в инстаграм снимок с фотосессии, из которого следует, что она появится в новом издании Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Теннисистка закончила сезон-2018 на 89-м месте в рейтинге WTA.

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