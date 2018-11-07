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«Угадайте, где я». Фото Эжени Бушар, после которого ты пожалеешь, что она не у двери твоей квартиры

«Угадайте, где я». Фото Бушар, после которого ты пожалеешь, что она не у двери твоей квартиры
Eurosport

7 мин. назад

Выгляните в подъезд – вдруг она и правда в Балашихе.

Канадская теннисистка Эжени Бушар выложила в твиттер новую сочную фотографию.

«Угадайте, где я», – спросила девушка у подписчиков. Бушар стоит в белом топе и светлых джинсах и опирается правой рукой на какие-то перила. На Эжени также надета розовая поясная сумка Gucci.

Геолокация твита отвечает на вопрос теннисистки, что она в Майами.

Бушар отметила Хэллоуин в облегающем костюме NASA и взбудоражила читателей

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