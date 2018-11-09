Серена Уильямс: «Знаю, каково это, когда тебя списывают со счетов, потому что ты черная женщина»

Американская теннисистка Серена Уильямс на церемонии вручения премии журнала Adweek рассказала о трудностях, с которыми ей приходилось сталкиваться.

«Я знаю, каково это, когда тебя списывают со счетов, потому что ты черная женщина. Но я никогда не позволяла никому оценивать мой потенциал, исходя из моего цвета кожи или пола.

Когда ставишь перед собой цель, всегда замахивайся на максимальную планку. Тяжелая работа и самоотверженность – вот краеугольные камни успеха», – цитирует Серену официальный сайт WTA.

Уильямс 23 раза побеждала на турнирах «Большого шлема».

В 2018 году Серена играла в финалах US Open и Уимблдона, где уступила японке Наоми Осаке и немке Анжелик Кербер соответственно.

Серена: «То, что судья отнял у меня гейм, когда я назвала его вором, – это сексизм»

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