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Андрей Рублев взял бронзу молодежного Итогового турнира ATP
Упал на одну строчку по сравнению с 2017-м.
Андрей Рублев обыграл испанского теннисиста Хауме Мунара за 1 час 51 минуту со счетом 1:4, 4:3, 2:4, 4:2, 4:3 и занял третье место на молодежном Итоговом турнире.
Рублев хуже подавал навылет (10-15), ошибался чаще соперника (7 двойных – Мунар не допустил ни одной) и даже реализовал меньше брейк-пойнтов (2/12 – 3/8).
- В финале Итогового молодежного турнира ATP встретятся Стефанос Циципас и Алекс де Минаур.
- Сейчас Рублев занимает 68-ю строчку рейтинга ATP.
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