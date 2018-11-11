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В 2019-м Мария Шарапова заявилась на три турнира, среди которых есть Australian Open
График будет плотным.
В следующем сезоне Мария Шарапова будет чаще радовать фанатов выступлениями на крупных соревнованиях.
Зимой российская теннисистка сыграет минимум на трех турнирах: Australian Open, WTA Шэньчжэнь и на турнире в Санкт-Петербурге.
В сентябре 2018-го Шарапова досрочно завершила сезон из-за травмы, от которой спортсменка не восстановилась окончательно.
- Мария завоевала 36 титулов WTA, а также карьерный «Большой Шлем».
- За все это время Шарапова заработала 38 миллионов долларов.
- Последний титул теннисистки – WTA Тяньцзинь в 2017-м.
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