В 2019-м Мария Шарапова заявилась на три турнира, среди которых есть Australian Open

В следующем сезоне Мария Шарапова будет чаще радовать фанатов выступлениями на крупных соревнованиях.

Зимой российская теннисистка сыграет минимум на трех турнирах: Australian Open, WTA Шэньчжэнь и на турнире в Санкт-Петербурге.

В сентябре 2018-го Шарапова досрочно завершила сезон из-за травмы, от которой спортсменка не восстановилась окончательно.

Мария завоевала 36 титулов WTA, а также карьерный «Большой Шлем».

За все это время Шарапова заработала 38 миллионов долларов.

Последний титул теннисистки – WTA Тяньцзинь в 2017-м.

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