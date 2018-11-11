Getty Images

В 2019-м Мария Шарапова заявилась на три турнира, среди которых есть Australian Open

В 2019-м Шарапова заявилась на три турнира, среди которых есть Australian Open
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 53 мин. назад

График будет плотным.

В следующем сезоне Мария Шарапова будет чаще радовать фанатов выступлениями на крупных соревнованиях.

Зимой российская теннисистка сыграет минимум на трех турнирах: Australian Open, WTA Шэньчжэнь и на турнире в Санкт-Петербурге.

В сентябре 2018-го Шарапова досрочно завершила сезон из-за травмы, от которой спортсменка не восстановилась окончательно.

  • Мария завоевала 36 титулов WTA, а также карьерный «Большой Шлем».
  • За все это время Шарапова заработала 38 миллионов долларов.
  • Последний титул теннисистки – WTA Тяньцзинь в 2017-м.
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Эпичнейший момент, как хоккеисты «Миннесоты» и «Анахайма» сбросили краги и вступили в рукопашку

03:03
Популярные видео
«Листья» из Торонто прилюдно унизили вратаря «Нью-Джерси» – забили и с угла площадки, и из-за ворот
 545 просмотров17 ч
«Детройт» горел «рейнджерам» 0:2, но устроил камбэк, достойный времен Айзермана и Дацюка
1 313 просмотров18 ч
А еще вам может понравиться