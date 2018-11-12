Серена Уильямс – чемпионка года по версии GQ. Слово «мужчины» на обложке заменили на «женщину»

Американская теннисистка Серена Уильямс стала чемпионкой 2018 года по версии журнала GQ.

37-летняя Серена попала на одну из обложек декабрьского номера GQ, посвященного людям года (на других засветились актеры Майкл Б. Джордан, Генри Голдинг и Джона Хилл).

Американка попозировала для обложки в черном боди и винтажном ремне Chanel. Слово «мужчины» во множественном числе из фразы «Men of the Year» дизайнеры заменили словом «женщина» в единственном, написанным в фирменном стиле дизайнера Вирджила Абло – в кавычках.

В 2018 году Серена стала финалисткой Уимблдона и US Open, но оба решающих матча проиграла.

Абло проектировал платье Серены для US Open.

Серена Уильямс: «Знаю, каково это, когда тебя списывают со счетов, потому что ты черная женщина»

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