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Серена Уильямс – чемпионка года по версии GQ. Слово «мужчины» на обложке заменили на «женщину»
Для статуса чемпионки не нужны «Шлемы».
Американская теннисистка Серена Уильямс стала чемпионкой 2018 года по версии журнала GQ.
37-летняя Серена попала на одну из обложек декабрьского номера GQ, посвященного людям года (на других засветились актеры Майкл Б. Джордан, Генри Голдинг и Джона Хилл).
Американка попозировала для обложки в черном боди и винтажном ремне Chanel. Слово «мужчины» во множественном числе из фразы «Men of the Year» дизайнеры заменили словом «женщина» в единственном, написанным в фирменном стиле дизайнера Вирджила Абло – в кавычках.
- В 2018 году Серена стала финалисткой Уимблдона и US Open, но оба решающих матча проиграла.
- Абло проектировал платье Серены для US Open.
Серена Уильямс: «Знаю, каково это, когда тебя списывают со счетов, потому что ты черная женщина»
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