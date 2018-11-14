Агнешка Радваньская завершила карьеру в 29 лет из-за проблем со здоровьем

Экс-вторая ракетка мира полька Агнешка Радваньская завершила профессиональную карьеру.

29-летняя спортсменка не преодолела проблемы со здоровьем, которые беспокоили ее с начала сезона-2018.

«К сожалению, я не могу тренироваться и играть на том уровне, к которому привыкла. Тело больше не оправдывает мои ожидания», – заявила Агнешка.

Радваньская – победительница 20 турниров WTA и финалистка Уимблдона-2012.

Последний матч Агнешка провела 20 сентября 2018 года в Сеуле против Ирины Бегу.

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