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Агнешка Радваньская завершила карьеру в 29 лет из-за проблем со здоровьем
Огромная потеря для польского тенниса.
Экс-вторая ракетка мира полька Агнешка Радваньская завершила профессиональную карьеру.
29-летняя спортсменка не преодолела проблемы со здоровьем, которые беспокоили ее с начала сезона-2018.
«К сожалению, я не могу тренироваться и играть на том уровне, к которому привыкла. Тело больше не оправдывает мои ожидания», – заявила Агнешка.
- Радваньская – победительница 20 турниров WTA и финалистка Уимблдона-2012.
- Последний матч Агнешка провела 20 сентября 2018 года в Сеуле против Ирины Бегу.
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