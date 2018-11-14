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Эжени Бушар провела уикенд в Майами и в оранжевом купальнике стала звездой местного пляжа

Бушар провела уикенд в Майами и в оранжевом купальнике стала звездой местного пляжа
Eurosport

38 мин. назад

Канадка отдыхает после тяжелого сезона.

Канадская теннисистка Эжени Бушар засветилась, отмокая на одном из пляжей Майами.

Папарацци засняли девушку в компании нескольких парней, которые, возможно, ее поклонники и просто подошли сфотографироваться.

  • Эжени завершила сезон на 88-м месте в рейтинге WTA.
  • Последний раз канадка выигрывала какой-нибудь турнир в 2014-м, когда победила в Нюрнберге.

«Угадайте, где я». Фото Бушар, после которого ты пожалеешь, что она не у двери твоей квартиры

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