Эжени Бушар провела уикенд в Майами и в оранжевом купальнике стала звездой местного пляжа
Канадка отдыхает после тяжелого сезона.
Канадская теннисистка Эжени Бушар засветилась, отмокая на одном из пляжей Майами.
Папарацци засняли девушку в компании нескольких парней, которые, возможно, ее поклонники и просто подошли сфотографироваться.
- Эжени завершила сезон на 88-м месте в рейтинге WTA.
- Последний раз канадка выигрывала какой-нибудь турнир в 2014-м, когда победила в Нюрнберге.
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