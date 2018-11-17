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Серена Уильямс: «Белому мужчине позволено гораздо больше, чем черной женщине»

Серена: «Белому мужчине позволено гораздо больше, чем черной женщине»
Eurosport

56 мин. назадОбновлено 55 мин. назад

Как же ей нравится эта песня.

Легендарная Серена Уильямс, признанная GQ женщиной года, дала интервью изданию и снова обратила внимание на рассовые проблемы. Одной из отсылок стал скандальный финал US Open-2018.

«Со мной на US Open постоянно что-то происходит. Таких историй было три или четыре в разные годы и все – на решающих стадиях. Думаю, этим отчасти можно объяснить мою восприимчивость к происходившему на том матче. После всех моих опытов – не одного, не двух, не трех – любая ситуация становится триггером.

Я не помню, что именно там происходило, честно говоря. Я сознательно старалась об этом не думать. Телевизор не смотрю, стараюсь не выходить из своего пузыря. Не хочу вникать в мнения других людей. Пусть думают что хотят.

Можно поизучать, как относятся к черным женщинам на рабочих местах – об этом есть целые работы. Как с нами обходятся, когда мы злимся, по сравнению с белыми женщинами, белыми мужчинами, черными мужчинами в этом же состоянии. Мы на самом дне иерархии.

Бретт Кавано [Прим. Eurosport – член Верховного суда США, утвержденный в этой пожизненной должности, несмотря на обвинение в попытке изнасилования) – белый мужчина. Я черная женщина. Ему позволено гораздо больше, чем мне. Такова сегодняшняя реальность. Это факт. Буквально. Можете не верить мне – но посмотрите на факты.

Это нельзя принимать. Об этом нужно говорить, как это делаю я. Чтобы следующему поколению жилось лучше», – заявила Серена GQ.

  • Уильямс-младшая вернулась на корт спустя полтора года, которые провела в декрете.
  • За 5 месяцев американка дважды вышла в финал мэйджоров – Уимблдона и US Open, – но оба проиграла.

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