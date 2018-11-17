Серена Уильямс: «Белому мужчине позволено гораздо больше, чем черной женщине»

Легендарная Серена Уильямс, признанная GQ женщиной года, дала интервью изданию и снова обратила внимание на рассовые проблемы. Одной из отсылок стал скандальный финал US Open-2018.

«Со мной на US Open постоянно что-то происходит. Таких историй было три или четыре в разные годы и все – на решающих стадиях. Думаю, этим отчасти можно объяснить мою восприимчивость к происходившему на том матче. После всех моих опытов – не одного, не двух, не трех – любая ситуация становится триггером.

Я не помню, что именно там происходило, честно говоря. Я сознательно старалась об этом не думать. Телевизор не смотрю, стараюсь не выходить из своего пузыря. Не хочу вникать в мнения других людей. Пусть думают что хотят.

Можно поизучать, как относятся к черным женщинам на рабочих местах – об этом есть целые работы. Как с нами обходятся, когда мы злимся, по сравнению с белыми женщинами, белыми мужчинами, черными мужчинами в этом же состоянии. Мы на самом дне иерархии.

Бретт Кавано [Прим. Eurosport – член Верховного суда США, утвержденный в этой пожизненной должности, несмотря на обвинение в попытке изнасилования) – белый мужчина. Я черная женщина. Ему позволено гораздо больше, чем мне. Такова сегодняшняя реальность. Это факт. Буквально. Можете не верить мне – но посмотрите на факты.

Это нельзя принимать. Об этом нужно говорить, как это делаю я. Чтобы следующему поколению жилось лучше», – заявила Серена GQ.

Уильямс-младшая вернулась на корт спустя полтора года, которые провела в декрете.

За 5 месяцев американка дважды вышла в финал мэйджоров – Уимблдона и US Open, – но оба проиграла.

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