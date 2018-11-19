Рафаэль Надаль повторил антирекорд Ллейтона Хьюитта и Андре Агасси

18 ноября в Лондоне Итоговым турниром завершился сезон-2018 в АТР-туре. В финале Новак Джокович проиграл Александру Звереву.

В результате самым успешным игроком сезона стал Рафаэль Надаль, выигравший всего 5 турниров. Это худший результат с 2002 года, когда Андре Агасси и Ллейтон Хьюитт разделили лидерство тоже с 5 победами.

В топ-10 по итогам сезона вошли Карен Хачанов и Даниил Медведев, у которых по три победы.

В 2018-м Надаль выиграл «Ролан Гаррос», три «Мастерса» (Монте-Карло, Рим, Торонто) и турнир в Барселоне.

При этом Рафа не выступал после US Open из-за травмы и уступил первую строчку Новаку Джоковичу, у которого 4 титула, но 2 мэйджора (Уимблдон и Открытый чемпионат США).

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме