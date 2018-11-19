Новак Джокович стал самой возрастной первой ракеткой мира по итогам сезона

Сербский теннисист Новак Джокович завершил 2018 год в ранге первой ракетки мира.

На момент конца сезона ему исполнилось 31 год и 223 дня – он стал самым возраст первым номером рейтинга в истории ATP. Новак также набрал наименьшее количество очков после реформы тура в 2009 году – 9045 очков. До реформы меньше очков набирал Ллейтон Хьюитт в 2002 году.

Джокович выиграл Уимблдон и Открытый чемпионат США.

На Итоговом турнире он прошел до финала, где уступил немцу Саше Звереву.

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