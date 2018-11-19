Getty Images

Новак Джокович стал самой возрастной первой ракеткой мира по итогам сезона

Джокович стал самой возрастной первой ракеткой мира по итогам сезона
Eurosport

49 мин. назад

И набрал меньше всего очков с 2002 года.

Сербский теннисист Новак Джокович завершил 2018 год в ранге первой ракетки мира.

На момент конца сезона ему исполнилось 31 год и 223 дня – он стал самым возраст первым номером рейтинга в истории ATP. Новак также набрал наименьшее количество очков после реформы тура в 2009 году – 9045 очков. До реформы меньше очков набирал Ллейтон Хьюитт в 2002 году.

  • Джокович выиграл Уимблдон и Открытый чемпионат США.
  • На Итоговом турнире он прошел до финала, где уступил немцу Саше Звереву.

Зверев и Хачанов заставили уважать Next Gen. За них переживаешь больше, чем за Федерера и Джоковича

Eurosport в телеграме

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Марадона красочно станцевал с игроками в честь выхода «Дорадоса» в полуфинал

01:02
Популярные видео
Ронни завел зрителей клиренсом и забил сложнейший розовый, словно он на тренировке
3 252 просмотров6 ч
Элитная перестрелка «Анахайма» и «Колорадо», которая завершилась эффектным выстрелом в овертайме
 332 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться