«Самый счастливый день в жизни». Елена Веснина родила дочь
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Победительница трех турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина стала мамой. 32-летняя теннисистка родила дочку.
«Самый счастливый день в нашей жизни. Доча, мы так тебя ждали», – написала Веснина в инстаграме.
- Веснина выиграла 3 турнира WTA в одиночном разряде, 17 – в парном, в 2007 и 2008 году она в составе сборной России взяла Кубок Федерации.
- В 2016 году вместе с Екатериной Макаровой она выиграла Олимпиаду в Рио в парном разряде.
- В 2015-м Елена вышла замуж за бизнесмена Павла Табунцова.
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