Мария Шарапова: «Только Ричард Брэнсон может вытащить меня на теннис в отпуске»
Совмещает приятное (острова) с полезным (зарабатыванием денег).
Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась впечатлениями с отдыха.
«Только Ричард Брэнсон [Прим. Eurosport.ru – миллиардер и основатель Virgin Group] может вытащить меня поиграть в теннис в мини-отпуске. В ответ – первый мой урок шахмат», – написала Шарапова в твиттере.
Мария опубликовала фотографию, где стоит в зеленом халате вместе с Брэнсоном на теннисном корте. Рядом приложила снимок, на котором сидит с Ричардом за шахматной доской. Маша явно проигрывает, потому что на фото начало партии, а миллиардер уже съел ее пешку.
Геолокация твита показывает, что запись сделана на Британских Виргинских островах. Вероятно, Шарапова примет участие в ежегодном Necker Cup, который проходит на частном острове Брэнсона, но официально заявку на турнир не подтверждала.
- В июне 2018 года журнал Forbes оценил состояние Ричарда Брэнсона в 5,1 миллиарда долларов.
- Шарапова закончила теннисный сезон на 29-м месте в рейтинге WTA, лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» стал четвертьфинал «Ролан Гаррос».
Шарапова заработала 38 млн долларов за карьеру, уступив только Серене и Винус