Twitter

Мария Шарапова: «Только Ричард Брэнсон может вытащить меня на теннис в отпуске»

Шарапова: «Только Брэнсон может вытащить меня на теннис в отпуске»
Eurosport

17 мин. назад

Совмещает приятное (острова) с полезным (зарабатыванием денег).

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась впечатлениями с отдыха.

«Только Ричард Брэнсон [Прим. Eurosport.ru – миллиардер и основатель Virgin Group] может вытащить меня поиграть в теннис в мини-отпуске. В ответ – первый мой урок шахмат», – написала Шарапова в твиттере.

Мария опубликовала фотографию, где стоит в зеленом халате вместе с Брэнсоном на теннисном корте. Рядом приложила снимок, на котором сидит с Ричардом за шахматной доской. Маша явно проигрывает, потому что на фото начало партии, а миллиардер уже съел ее пешку.

Геолокация твита показывает, что запись сделана на Британских Виргинских островах. Вероятно, Шарапова примет участие в ежегодном Necker Cup, который проходит на частном острове Брэнсона, но официально заявку на турнир не подтверждала.

  • В июне 2018 года журнал Forbes оценил состояние Ричарда Брэнсона в 5,1 миллиарда долларов.
  • Шарапова закончила теннисный сезон на 29-м месте в рейтинге WTA, лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» стал четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Шарапова заработала 38 млн долларов за карьеру, уступив только Серене и Винус

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Знаешь, зачем кликать на хайлайты «Оттавы» и «Флориды»? Там 12 шайб, дружок

03:30
Популярные видео
«Ванкувер» проиграл в шестой раз подряд, и фанаты забросали лед бейсболками
 861 просмотров21 ч
«Вегас» был настолько ужасен, что пропустил 7 шайб за 24 минуты
 850 просмотров21 ч
А еще вам может понравиться