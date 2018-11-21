Мария Шарапова: «Только Ричард Брэнсон может вытащить меня на теннис в отпуске»

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась впечатлениями с отдыха.

«Только Ричард Брэнсон [Прим. Eurosport.ru – миллиардер и основатель Virgin Group] может вытащить меня поиграть в теннис в мини-отпуске. В ответ – первый мой урок шахмат», – написала Шарапова в твиттере.

Мария опубликовала фотографию, где стоит в зеленом халате вместе с Брэнсоном на теннисном корте. Рядом приложила снимок, на котором сидит с Ричардом за шахматной доской. Маша явно проигрывает, потому что на фото начало партии, а миллиардер уже съел ее пешку.

Геолокация твита показывает, что запись сделана на Британских Виргинских островах. Вероятно, Шарапова примет участие в ежегодном Necker Cup, который проходит на частном острове Брэнсона, но официально заявку на турнир не подтверждала.

В июне 2018 года журнал Forbes оценил состояние Ричарда Брэнсона в 5,1 миллиарда долларов.

Шарапова закончила теннисный сезон на 29-м месте в рейтинге WTA, лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» стал четвертьфинал «Ролан Гаррос».

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