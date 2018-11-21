«Федерер все еще не верит, что старость пришла». Радио Eurosport – о теннисном сезоне и его героях

Комментаторы Eurosport Владас Ташев и Екатерина Бычкова устроили серьезный разбор тенниса. Организаторам турниров Next Gen надо слушать полностью – есть объяснение, почему эти турниры не имеют перспектив. А вот для фанатов Федерера хороших новостей нет.

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Теннисный сезон завершился мужским Итоговым турниром, который выиграл немец Александр Зверев. Новый сезон стартует 31 декабря Кубком Хопмана.

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