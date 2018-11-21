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Эжени Бушар в белой прозрачной маечке поиграла в пляжный футбол на турнире Sports Illustrated

Бушар в белой прозрачной маечке поиграла в пляжный футбол на турнире Sports Illustrated
Eurosport

1 час назадОбновлено 8 мин. назад

Не хуже, чем на корте.

Эжени получила свой первый титул в уходящем спортивном сезоне.

24-летняя теннисистка отправилась на турнир по пляжному футболу среди селебрити издания Sports Illustrated, сообщает Daily Mail. Соревнования носили благотворительный характер, команда Эжени взяла серебро чемпионата, а Бушар объявили MVP турнира. Помимо теннисистки на мероприятии засветились экс-звезда MLS Лэндон Донован, паралимпийская спортсменка Бренна Хукаби и модель Саманта Хупс.

  • Бушар занимает 88-ю строчку рейтинга WTA. В новом сезоне будет лучше.
  • В этом году Эжени не прошла на крупных турнирах «Большого шлема» дальше 1/64.

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